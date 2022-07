X, l'horror con Mia Goth, avrà un prequel: ecco il poster di Pearl!

Arrivato da pochissimo sui nostri schermi con X, il regista Ti West non perde tempo: è stato da poco annunciato infatti che il suo horror avrà un sequel intitolato Pearl. E c'è di più, perché probabilmente Mia Goth sarebbe pronta a tornare non per uno, ma per ben due film! Per ingolosire i fan A24 ha ora pubblicato il primo poster di Pearl.

La notizia è arrivata nella scena post credits di X, dove è stato mostrato un vero e proprio trailer del prequel, che non è però mai stato pubblicato online. Adesso, secondo le ultime indiscrezioni, anche il trailer sarebbe in arrivo nella giornata di domani.

Secondo A24 ciò che vedremo sarà "the X-traordinary origin story" del personaggio interpretato da Mia Goth, e sarà ambientato nel lontano 1918, molte decadi prima rispetto al film da cui è tratto, che ci ha invece portati nel 1970. In X, come sappiamo, Goth ha interpretato il doppio ruolo di Pearl e Maxine. Nella conclusione del film quest'ultima uccide Pearl, che insieme al marito Howard aveva assassinato brutalmente le amiche di Maxine nel corso del film. Ora, questo sguardo indietro ci permette di comprendere le origini di questo affascinante villain.

Il poster mostra ovviamente la protagonista, che guarda dritto negli occhi dello spettatore, e una sagoma (probabilmente della stessa Pearl) che brandisce un'arma, appena usata per uccidere qualcuno che giace ai suoi piedi.

E voi, siete curiosi di vedere Pearl? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto ecco la nostra recensione di X!