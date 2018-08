X-Force: Ryan Reynolds vuole Hugh Jackman, ma non nei panni di Wolverine!

Ryan Reynolds spera che la star del franchise di X-Men, Hugh Jackman, si unisca a lui e ai suoi co-protagonisti in X-Force, spin-off di Deadpool che sarà scritto e diretto da Drew Goddard.

Ma, a quanto pare, Reynolds non pretende che il collega interpreti il famigerato Wolverine.

nel corso di una recente intervista, i due attori hanno scherzato sull'eventualità che la star di Logan e The Prestige potesse vestire i panni di Blob, di Howard the Duck, di Captain Planet e addirittura di Celine Dion. Tuttavia, Reynolds ha suggerito un'idea piuttosto sofisticata.

"Io voglio puntare su Hugh Jackman", ha dichiarato il protagonista di Deadpool. "Ma non dovrebbe interpretare, Logan, no, no, sarebbe troppo semplice. Io voglio che Hugh Jackman interpreti Hugh Jackman!"

Questo potrebbe essere uno scacco matto per l'attore australiano, che aveva dichiarato di essersi ritirato dall'interpretare il mutante artigliato. L'amicizia e l'ammirazione che lega i due attori è ben nota, e tecnicamente Jackman è già comparso (e numerose volte) nei primi due film della saga di Deadpool, a colpi di citazioni ed easter egg.

Ryan Reynolds tornerà ad interpretare Deadpool nel film X-Force, diretto da Drew Goddard, ma al momento non è stata comunicata una data di pubblicazione: la recente acquisizione della 20th Century Fox con la Disney ha lasciato in dubbio il futuro del franchise degli X-Men, anche se X-Men: Dark Phoenix e New Mutants, già girati, dovrebbero arrivare nel corso del 2019 (14 febbraio il primo, 2 agosto il secondo).

Resta da vedere se la Disney deciderà di continuare con i piani prestabiliti o delinearne di nuovi. Certo è che ad un livello meramente economico è difficile rinunciare al franchise di Deadpool. Il secondo capitolo è uscito a maggio ed ha incassato oltre $733 milioni di dollari in tutto il mondo, con $318 milioni arrivati dal mercato domestico. Il film è il quinto miglior incasso del 2018, e anche il terzo maggior incasso di tutti i tempi per un film R-Rated.