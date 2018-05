X-Force: Ryan Reynolds conferma che T.J. Miller non lavorerà al progetto

Il protagonista di Deadpool, Ryan Reynolds, ha confermato che l'attore T. J. Miller non si unirà al prossimo film in programma, X-Force, con il Mercenario Chiacchierone tra i protagonisti.

Recentemente, T.J. Miller è entrato nel gruppo di presunti abusatori sessuali di Hollywood e quindi le sue quotazioni come attore sono al cosiddetto "minimo storico". Ragion per cui, probabilmente, non si unirà al prossimo progetto, lo spinoff di Fox, X-Force. A confermarlo, la co-star Ryan Reynolds.

L'attore, è giusto dirlo, si è sempre dichiarato estraneo ai fatti contestatigli.

Durante un'intervista con il New York Times, a Reynolds è stato chiesto delle varie accuse mosse contro Miller, ma lui si è rifiutato di commentare. Tuttavia, l'attore di Deadpool ha confermato che Miller non lo vedrà nel film al suo fianco.

Nel frattempo, vedremo Deadpool nel sequel, che arriverà tra pochissimi giorni al cinema: "Deadpool è andato contro ogni regola, con un film pienamente nello stile del fumetto da cui è tratto: vietato ai minori di 17 anni, violento, pieno di riferimenti sessuali espliciti e un protagonista decisamente sopra le righe. Ora il supereroe più politicamente scorretto di tutto l'universo Marvel si prepara a tornare al cinema il 15 maggio 2018 con un imperdibile sequel. Al timone David Leitch, nel cast ritroviamo Ryan Reynolds, Brianna Hildebrand, Morena Baccarin e si aggiunge un super cattivo: Josh Brolin nei panni di Cable."