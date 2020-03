X-Force: Jeff Wadlow rivela i piani per una trilogia con Cable

In una recente intervista promozionale per il suo nuovo film Fantasy Island, il regista Jeff Wadlow ha rivelato i piani originali per una trilogia di X-Force con Ryan Reynolds e il suo Deadpool.

Ad oggi non sappiamo se X-Force verrà mai realizzato, dopo che i Marvel Studios hanno acquisito i diritti di sfruttamento di tutti quei personaggi dopo la fusione tra Fox e Disney, ma stando a quanto rivelato da Wadlow c'erano dei piani molto ambiziosi per il franchise.

Addirittura nel 2013, molto prima dell'uscita di Deadpool, e soprattutto con largo anticipo sull'introduzione della X-Force in Deadpool 2, Wadlow era stato incaricato da Fox di scrivere e dirigere un film sul super-team proprietà. Durante una recente intervista, il cineasta ha spiegato come sarebbe stata la sua versione.

"Quello che posso condividere sulla proprietà (dato che non è più rilevante da quando Deadpool 2 ha introdotto Cable, e ho scritto X-Force prima ancora che Deadpool 1 uscisse), è che partiva dal presupposto che, se gli X-Men parlava di mutanti che andavano in una scuola privata con Wolverine e il Professor X, e guidavano un lussuoso jet privato, allora com'era la vita di quei mutanti che dovevano andare in una scuola pubblica? Oppure quei bambini che non vengono rintracciati da un ricco benefattore che gli spiega che sono dei mutanti e devono capirlo da soli? Avremmo quindi introdotto quel mentore più oscuro e più militare sotto forma di Cable."

Inoltre, Wadlow ha spiegato che aveva tracciato un arco di tre film, che all'inizio avrebbe tratto molta ispirazione dalla versione del team di Rob Liefeld degli anni '90. "Ho tracciato questo arco di tre film che ha preso ispirazione dalla X-Force degli anni '90 di Rob Liefeld, con una banda di bambini in lotta per ciò in cui credono, e poi dal terzo film, il gruppo sarebbe cresciuto e cambiato e avrebbe perso alcuni membri e raccolto dei nuovi ingressi, sostanzialmente trasformandosi nella versione di X-Force di Rick Remender nei primi anni 2000. Sono piani che non sono mai stati realizzati, ma sono molto grato di aver avuto l'opportunità di scrivere quelle sceneggiature".

Vi ricordiamo che Deadpool 3 è in sviluppo ai Marvel Studios, e che rimarrà Rated-R anche sotto la Disney.