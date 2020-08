X-Files, grande sorpresa per i fan: in arrivo una serie comedy animata spin-off su Fox

Con una mossa davvero a sorpresa l'emittente Fox ha da poco annunciato l'arrivo di una nuova serie spin-off dedicata all'Universo di X-Files, non con protagonisti gli ormai iconici David Duchovny e Gillian Anderson nei panni di Murder e Scully e se per questo neanche live-action, dato che stiamo parlando di uno show d'animazione.

Alla produzione esecutiva troveremo il creatore della serie originale, Chris Carter, anche se non ricoprirà né il ruolo di sceneggiatore e dunque nemmeno quello di showrunner. Lo rivela in esclusiva TV Line, svelando anche il titolo ufficiale del progetto, che si chiamerà X-Files: Albuquerque, dunque ambientato nel New Mexico.



Come già spiegato, la trama di questo ramo cartoonesco del franchise non ruoterà attorno a Murder o Scully ma si racconteranno le gesta di un ufficio pieni di agenti speciali un po' disadattati messi a indagare su dei Casi X decisamente stravaganti, ridicoli o addirittura demenziali per lasciarli in mano ad agenti più seri come i grandi protagonisti della serie principale.



A scrivere l'episodio pilota ci saranno Rocky Russo e Jeremy Sosenko (Paradise PD), ricoprendo anche il ruolo di produttori esecutivi insieme a Carter e all'ex-sceneggiatore di X-Files Gabe Rotter. Insomma, un progetto da tenere assolutamente d'occhio per tutti i fan del franchise.