A.X.L - Un'amicizia extraordinaria, quando la campagna Kickstarter non basta

A.X.L - Un'amicizia extraordinaria andrà in onda questa sera alle 21:30 su Italia 1, ma forse non tutti sanno che questa pellicola fantascientifica e d'avventura si ispira a un cortometraggio e che per arrivare sul grande schermo è servito l'aiuto di una campagna di raccolta fondi su Kickstarter, che però non ha pagato come avrebbe dovuto.

La pellicola si basa sul cortometraggio concept intitolato Miles scritto e diretto dallo stesso Oliver Daly. Questo corto fu finanziato da una campagna Kickstarter lanciata nel 2014, ma quando i lavori di pre-produzione iniziarono, il regista Daly decise di trasformare il progetto del corto in un film vero e proprio e trovò in David S. Goyer la persona ideale quale produttore esecutivo della nuova pellicola. Alla sua uscita però A.X.L - Un'amicizia extraordinaria raccolse solamente 8.5 milioni di dollari a fronte di un budget di circa 10 milioni, rivelandosi un pesante flop commerciale.

A-X-L è il nome in codice di un rivoluzionario robot da guerra, le cui fattezze e intelligenza artificiale sono state ispirate a quelle del cane, da sempre considerato come l'animale più fedele all'uomo. Il prototipo, prossimo a essere vagliato dalle autorità militari per essere poi messo in produzione ed effettivamente impiegato sui campi da battaglia, fugge un paio di giorni prima della sperimentazione e si nasconde in alcuni container abbandonati nel deserto. Proprio qui viene ritrovato dal giovane Miles Hill, un ragazzo considerato una promessa del motocross e per questo oggetto di invidia da parte di contendenti meno dotati.

Miles dopo l'iniziale spavento riesce a domare il modello di A-X-L e instaura con questi un rapporto di reciproca fiducia e amicizia. Dopo aver presentato il suo nuovo "amico a quattro zampe" alla bella Sara, con cui scorre del tenero, il protagonista dovrà però vedersela sia con l'acerrimo rivale che con le forze governative, pronte a tutte pur di rimettere le mani su ciò che gli appartiene.