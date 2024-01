Wyatt Russell sul nuovo horror Night Swim: 'Sono l'uomo giusto per un film di possessioni'

Night Swim è il nuovo horror prodotto da Blumhouse che vedrà come protagonista Wyatt russell. L’attore ha parlato del suo ruolo nella pellicola.

Russell, che nel film interpreta l’ex star di baseball Ray Waller, ha dichiarato a Gamesradar: “Abbiamo parlato molto delle scene e le transizioni sono state difficili. Me lo ricordo solo ora. Le transizioni sono state difficili perché era come dire: "adesso cosa fai?" Come si passa dalla famiglia divertente a "Ora sta succedendo qualcosa" e poi "Oh mio Dio" e poi "Porca pu**ana, è posseduto". Ne abbiamo parlato molto. L'inserimento di questo aspetto è stato positivo, e il fatto che sia un ex-atleta che ha bisogno di tornare a una versione precedente di sé stesso per provare a giocare di nuovo a baseball, gli aspetti narcisistici vengono fuori. E poi per lo più si tratta di interpretare le scene come vengono. Se la scena richiede che io sia posseduto in una doccia, avete trovato l'uomo giusto. Posso farlo per voi (ridendo) . Si tratta solo di troncare il tutto e farlo pezzo per pezzo.”

Night swim mostra la famiglia di Waller trasferirsi in una nuova casa apparentemente normale. Stranamente, l’ex star del baseball è particolarmente attratta dalla piscina situata nel retro della casa. All’improvviso, eventi paranormali cominceranno a verificarsi. Nel cast del film ci sono anche Kerry Condon, Amelie Hoeferie, Gavin Warren, Nancy Lenehan, e Jodi Long. E a quanto pare, nonostante il film non sia ancora uscito, Blumhouse sta già pensando ad un sequel di Night Swim.