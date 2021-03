Wyatt Russell: 5 film per scoprire il nuovo Captain America dei Marvel Studios

Molti di voi potrebbero averlo notato in precedenza soprattutto in Black Mirror o nella bellissima Lodge 49, ma Wyatt Russell è ormai da anni un talento in continua crescita in quel di Hollywood, non solo perché figlio d'arte, essendo il padre il mitico Kurt Russell, ma soprattutto per la sua bravura interpretativa.

È attualmente tra i protagonisti di The Falcon and the Winter Soldier nel ruolo di USAgent, successore scelto dal governo degli Stati Uniti d'America per ereditare lo scudo di Captain America lasciato da Falcon, ma in queste righe vogliamo segnalarvi cinque film da rivedere o recuperare per scoprire il talento di Wyatt Russell.



Iniziamo con We Are What We Are di Jim Mickle, thriller horror del 2013 con protagonista Julia Garner dove l'attore veste i panni dello sceriffo Anders. La storia ruota attorno alla famiglia dei Parker, una famiglia apparentemente normale che ha un solo vizio: nutrirsi di carne umana. Passiamo poi al bellissimo Cold in July sempre diretto da Mickle, tratto dall'omonimo romanzo di Joe R. Lansdale.



Passiamo poi al fantastico Overlord di Julius Avery, ambientato dietro le linee nemiche durante la Seconda Guerra Mondiale, alla viglia dello sbarco in Normandia. Qui Russell interpreta il Caporale Ford, secondo in comando di una missione che deve distruggere un'antenna della comunicazioni in un paesino francese dove sembra che i nazisti stiano portando avanti strani e inquietanti esperimenti sulla popolazione locale.



Per finire Ingrid va a Ovest di Matt Spice e Shimmer Lake di Oren Uziel, quest'ultimo disponibile in streaming su Netflix.