WWE, ecco la lista dei 10 migliori match di quest'anno

Questo 2020 è stato (ed ancora è) un anno duro per tutti i settori del mondo dello spettacolo: la crisi generata dall'emergenza coronavirus ha messo in ginocchio ogni aspetto del mondo dell'intrattenimento, ed il wrestling ovviamente non ne è uscito indenne.

La WWE è stata costretta ad un lungo stop al pari di tanti altri colossi dello spettacolo, al punto da dover anche licenziare un bel po' di wrestler causando non poche polemiche. Fortunatamente, però, anche questo terribile 2020 ci sta regalando match memorabili: tra questi sono stati appunto selezionati i dieci migliori incontri di quest'anno, pubblicati in una lista postata sul sito ufficiale di WWE.

Si va dal decimo posto di Matt Riddle vs Timothy Thatcher (NXT) al nono di Keith Lee vs Adam Cole (Great American Bash), proseguendo con il Money in the Bank Ladder Match, Charlotte Flair vs Rhea Ripley (Wrestlemania 36), Drew McIntyre vs Seth Rollins (Money in the Bank), AJ Styles vs Daniel Bryan (SmackDown), la Royal Rumble maschile, Charlotte Flair vs Io Shirai vs Rhea Ripley (NXT TakeOver: In Your House), Edge vs Randy Orton (Backlash) per poi concludere con il primo posto di The Undertaker vs AJ Styles a Wrestlemania 36.

Qual è stato tra questi il vostro match preferito? Fatecelo sapere nei commenti! Di recente, intanto, abbiamo visto The Undertaker sbarcare su TikTok; AJ Styles, invece, ha dichiarato di volere Hulk Hogan scolpito sul Monte Rushmore.