Wrong Place: trailer per uno degli ultimi film action con Bruce Willis

Prima del ritiro ufficiale di Bruce Willis, l'attore aveva già girato diverse pellicole che usciranno nei prossimi mesi. Una di queste è Wrong Place, di cui possiamo vedere oggi il trailer ufficiale. La pellicola acton che vede Willis in uno dei suoi ruoli più caratteristici, è appena uscita nelle sale e on demand negli Stati Uniti.

Frank (Bruce Willis), ex capo della polizia di una piccola città, si ritrova braccato da un boss della metanfetamina che cerca di metterlo a tacere prima che possa rilasciare una testimonianza contro la sua famiglia, ma alla fine questi si ritrova ad affrontare più di quanto avesse previsto quando minaccia di fare del male alla figlia di Frank (Ashley Greene). Il film è scritto da Bill Lawrence e diretto da Mike Burns.

Willis apparirà anche in una piccola manciata di film di prossima uscita. Il suo ultimo film sarà un altro action, Paradise City di Chuck Russell, che riunirà Willis con la sua co-star di Pulp Fiction e Senti chi parla, John Travolta. Il film non ha ancora una data di uscita, ma dovrebbe arrivare alla fine del 2022. Per i fan ci saranno anche altri film da vedere: Willis sarà infatti presente nel thriller Die Like Lovers e nel film d'azione Wire Room.

A Bruce Willis è stata diagnosticata l'afasia, un disturbo del linguaggio causato da un danno cerebrale che colpisce in particolar modo la capacità di comunicare. I membri della famiglia Willis hanno pubblicato una dichiarazione congiunta sui social in cui viene annunciato il ritiro dell'attore dalle scene. La star è uno degli attori più amati al mondo e sul nostro sito potete trovare l'approfondimento sui 10 migliori film di Bruce Willis.