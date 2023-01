Writers Guild of America, annunciate le nomination: The Fabelman e Tàr in pole position!

La corsa agli Oscar 2023 continua. I premi di sindacato sono sempre stati una bussola fondamentale per l'assegnazione dei premi degli Academy e questo coinvolge, ovviamente, anche la Writers Guild of America che ha annunciato le candidature per le sceneggiature di questo anno cinematografico appena passato.

Guardando le nomination agli Oscar 2023, possiamo dire che non c'è quasi nessun colpo di scena, tranne la mancanza di The Banshees of Inisherin e Triangle of Sadness poiché entrambi non scritti seguendo le norme del Minimum Basic Agreement (MBA) della WGA o il contratto collettivo del sindacato internazionale. Insomma, quelli che da molti erano considerati i due titoli più forti dal punto di vista della sceneggiatura sono stati tenuti fuori spianando la strada a The Fabelmans, Tàr e Everything Everywhere All at Once.

SCENEGGIATURA ORGINALE

Everything Everywhere All At Once di Daniel Kwan & Daniel Scheinert; A24

The Fabelmans di Steven Spielberg & Tony Kushner; Universal Pictures

The Menu di Seth Reiss & Will Tracy; Searchlight Pictures

Nope di Jordan Peele; Universal Pictures

TÁR di Todd Field; Focus Features

SCENEGGIATURA NON ORIGINALE

Black Panther: Wakanda Forever di Ryan Coogler & Joe Robert Cole, Storia di Ryan Coogler, Based on the Marvel Comics; Walt Disney Studios Motion Pictures

Glass Onion: A Knives Out Mystery di Rian Johnson; Netflix

She Said di Rebecca Lenkiewicz, Based on the New York Times Investigation di Jodi Kantor, Megan Twohey and Rebecca Corbett e sul libro She Said by Jodi Kantor and Megan Twohey; Universal Pictures

Top Gun: Maverick di Ehren Kruger and Eric Warren Singer and Christopher McQuarrie, Story by Peter Craig and Justin Marks, Based on Characters Created by Jim Cash & Jack Epps, Jr.; Paramount Pictures

Women Talking di Sarah Polley, Based upon the Book by Miriam Toews; Orion Pictures/MGM

DOCUMENTARY SCREENPLAY

2nd Chance di Ramin Bahrani; Showtime Documentary Films

Downfall: The Case Against Boeing di Mark Bailey & Keven McAlester; Netflix

Last Flight Home di Ondi Timoner; MTV Documentary Films

Moonage Daydream di Brett Morgen; Neon

¡Viva Maestro! di Theodore Braun; Greenwich Entertainment

In attesa di scoprire i vincitori vi consigliamo di dare un'occhiata alle candidature dei Directors Guild of America, per farvi un'idea di quelli che potrebbero essere i titoli più quotati per gli Oscar. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!