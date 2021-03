Wrath of Man: ecco il primo poster del film di Guy Ritchie, trailer in arrivo lunedì

Attraverso i suoi canali social, Guy Ritchie ha diffuso in rete il primo poster ufficiale di Wrath of Man, il suo nuovo e atteso film che arriva a nemmeno sei mesi di distanza dal precedente The Gentlemen. Il film lo vedrà riunito a uno dei suoi celebri attori feticcio nonché grande amico, Jason Statham, unico protagonista del nuovo poster.

Nel poster vediamo appunto Statham con uno sguardo piuttosto torvo e con gli occhi abbassati, mentre ci viene comunicato che Wrath of Man uscirà nei cinema il 7 maggio 2021. In didascalia, inoltre, lo stesso Guy Ritchie ci informa che il primo trailer della pellicola arriverà in streaming lunedì prossimo, segnatevi dunque questa data per poter finalmente dare un primo sguardo alle immagini del film.

La storia segue un agente dell'MI6 (Statham) che viene reclutato da un'agenzia di intelligence globale per rintracciare e fermare la vendita di una nuova tecnologia di armi mortali che minaccia di destabilizzare l'ordine mondiale. Con riluttanza Fortune parte per una missione in giro per il mondo durante la quale dovrà usare tutto il suo fascino, il suo ingegno e la sua furtività per rintracciare e infiltrarsi nell'organizzazione miliardaria del trafficante d'armi. Il film è stato girato in Qatar e Turchia.

La sceneggiatura di Wrath of Man è stata scritta da Guy Ritchie insieme a Ivan Atkinson e Marn Davies, rinnovando la collaborazione dal precedente film, The Gentlemen, uscito appena lo scorso dicembre direttamente su Prime Video per quanto riguarda la distribuzione italiana (ovviamente a causa delle sale chiuse per la pandemia in corso). Su queste pagine trovate la nostra recensione di The Gentlemen.

Ritchie e Statham avevano già lavorato insieme nei primi film del regista, ovvero in Lock & Stock - Pazzi scatenati (1998) e Snatch - Lo strappo (2000).