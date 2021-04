Wrath of Man, Guy Ritchie e Jason Statham in una nuova immagine dal dietro le quinte

Dopo aver visto il primo trailer ufficiale di Wrath of Men, tramite la pagine Twitter del nuovo film scritto e diretto da Guy Ritchie possiamo vedere adesso una foto dal dietro le quinte delle riprese che mostra insieme il regista del lungometraggio e la star assoluta dello stesso, il mitico Jason Statham.

Dopo averlo già diretto in Lock & Stock, Snatch - Lo strappo e Revolver, il regista britannico ha deciso di puntare nuovamente su Statham per vestire i panni di H, un agente dell'MI6 che viene reclutato da un'agenzia di intelligence globale per rintracciare e fermare la vendita di una nuova tecnologia di armi mortali che minaccia di destabilizzare l'ordine mondiale. Con riluttanza parte per una missione in giro per il mondo durante la quale dovrà usare tutto il suo fascino, il suo ingegno e la sua furtività per rintracciare e infiltrarsi nell'organizzazione miliardaria del trafficante d'armi.

Nel cast troviamo anche Scott Eastwood, Hol McCallany (Mindhunter), Josh Hartnett, Jeffrey Donovan. Laz Alonso, Raùl Castillo, Post Malone, Chris Reilly e Niamh Algar.

In arrivo nei cinema il prossimo 7 maggio 2021, Wrath of Man farà il suo debutto a nemmeno sei mesi di distanza dall'uscita italiana della sua ultima fatica, The Gentlemen, disponibile su Amazon Prime Video dallo scorso dicembre. Qui potete trovare la nostra recensione di The Gentlemen.