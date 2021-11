Wrath of Man, il nuovo film di Guy Ritchie arriva in Italia su Amazon: è una bomba!

Tramite comunicato stampa sulle uscite di dicembre 2021, Amazon Prime Video ci fa sapere che il nuovo film di Guy Ritchie Wrath of Man con Jason Statham arriverà in Italia giusto in tempo per la fine dell'anno.

Lo farà come esclusiva streaming di Amazon Prime Video, che lo proporrà a tutti i suoi abbonati a partire dal 27 dicembre col titolo italianizzato di La furia di un uomo - Wrath of Man: quarta collaborazione tra la superstar dell'action contemporaneo e il regista che gli ha dato la fama, dopo i precedenti Lock & Stock, Snatch e Revolver, Wrath of man sublima quanto di buono il regista britannico aveva fatto intravedere con The Gentlemen (film del ritorno di fiamma dopo anni di blockbuster per Warner Bros. e Disney) ma aggiunge una vena nervosa e un muscolo contratto in più al suo cinema storicamente incessante e labirintico.

Remake di Le Convoyeur di Nicolas Boukhrief, Wrath of Man è probabilmente una delle migliori prove di un regista altalenante che qui riesce a inscatolare tutte le convenzioni del suo cinema in una sceneggiatura vagamente akirakurosawaresca nella quale Jason Statham, nato per ruoli come questi, è solo il cavallo di troia di un cast che si rivela pian piano diventando sempre più ampio nel seguire il flusso di una storia dilagante: facilmente, insieme a Dragged across concrete di Craig Zahler, uno dei migliori heist movie da diverso tempo a questa parte.

Già disponibile in home-video fuori dai confini dell'Italia, finalmente anche se in streaming Wrath of Man ha trovato spazio nel Bel Paese: neanche a dirlo, buttatevi a recuperarlo non appena sarà nel catalogo di Prime Video. Nell'attesa, recuperate il trailer di Wrath of Man.