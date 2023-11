Wraiths of the Broken Land: è questo il nuovo film di Ridley Scott?

Wraiths of the Broken Land sarà il nuovo film di Ridley Scott? Come vi abbiamo riportato in questi giorni, Ridley Scott ha annunciato che il suo prossimo film sarà un western, e tanto è basato per riportare i giornalisti e i fan più attenti all'annuncio di Wraiths of the Broken Land.

Nel lontano 2016, infatti, Ridley Scott veniva annunciato alla regia di Wraiths of the Broken Land, adattamento dello spietato romanzo western dello scrittore, sceneggiatore e regista S Craig Zahler, che da allora si è fatto conoscere non solo nell'ambito della narrativa ma anche al cinema con opere di culto come il western Bone Tomahawk, il prison-movie Brawl in cell block 99 e il thriller poliziesco Dragged across concrete. Sono passati sette anni da quell'annuncio, e nel frattempo Ridley Scott ha realizzato altri sei film, ovvero Alien Covenant, Tutti i soldi del mondo, The Last Duel, House of Gucci e Napoleon, incluso Il gladiatore 2 le cui riprese sono attualmente in corso ma interrotte a causa dello sciopero del sindacato degli attori SAG-AFTRA.

Non è ancora stato confermato quale sarà la storia del trentesimo film di Ridley Scott, ma il regista ha annunciato che sarà un western e ad oggi Wraiths of the Broken Land è l'unico progetto ambientato nel Far West associato all'autore di Blade Runner e Alien: pubblicato nel 2013, il romanzo di S Craig Zahler è ambientato in Messico intorno alla fine del 1800 e segue due sorelle costrette a prostituirsi in un club per gentiluomini: i due fratelli delle donne, insieme al padre, tentano di salvarle mettendo insieme un gruppo di fuorilegge, tra cui un ex schiavo, un indiano e un brutale pistolero misterioso.

Ai tempi del primo annuncio del film, venne anche anticipato che Drew Goddard avrebbe realizzato la sceneggiatura adattata di Wraiths of the Broken Land: l'autore all'epoca aveva appena finito di collaborare con Ridley Scott per il film The Martian, per il quale aveva firmato il copione.

Restate con noi per tutte le prossime novità sul trentesimo film di Ridley Scott.