Worth, il nuovo film di Michael Keaton sarà distribuito da Netflix

Michael Keaton invece farà presto ritorno nell'universo DC nel ruolo di Batman assieme a Ben Affleck per il film di Flash con protagonista Ezra Miller.

Tra gli altri progetti targati Netflix e Higher Ground sono stati annunciati in precedenza la pellicola Exit West con Riz Ahmed, il film Tenzing e la docuserie Great National Parks.

Il film diretto da Sara Colangelo (Lontano da qui, Little Accidents), adattamento del libro di Kenneth Feinberg “What Is Life Worth?”, sarà distribuito dal gigante dello streaming Netflix.

Altri contenuti per What Is Life Worth