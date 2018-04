Worst Rommate Ever, la Blumhouse adatterà al cinema l'articolo del New York Magazine

Come riporta quest'oggi il puntualissimo Deadline, la Blumhouse Productions di Jason Blum ha acquistato in queste ultime ore i diritti di sfruttamento dell'articolo Worst Rommate Ever pubblicato sul New York Magazine.

Il pezzo sarà a quanto pare adattato sia un lungometraggio cinematografico sia una serie televisiva. Scritto originariamente da William Brennen, l'articolo racconta di Alex Miller, una donna che aveva affittato una stanza del suo appartamento a un uomo che credeva si chiamasse Jed Creek, che si rivelò poi essere il noto squartatore seriale Jamison Bachman, che avrebbe lentamente tentanto di impossessarsi della casa della Miller, facendola vivere in modo insicuro al suo interno.



Il film sarà sceneggiato da Chris Morgan, scrittore principale della saga di Fast & Furious sin dal terzo capitolo, Tokyo Drift. Morgan figurerà anche come produttore al fianco di Blum. La serie, invece, sarà sviluppata sotto forma di documentario e curata da Mary Liso, responsabile delle alternative series e delle docuserie della Blumhouse Television.



I due progetti verranno sviluppati contemporaneamente dalla casa di produzione, ma la serie TV non sarà la prima della Blumhouse. Al momento sono infatti in via di sviluppo la serie televisiva di The Purge, quella dedicata a Tremors e un adattamento del romanzo Sulla pelle di Gillian Flynn diretto da Jean-Marc Vallee, oltre al serial action-horror indiano Ghoul.