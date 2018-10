World War Z: le riprese del sequel potrebbero partire nell'estate 2019

Nonostante World War Z sia stato un grande successo a livello commerciale, la produzione del sequel ha conosciuto numerosi slittamenti. I produttori Dede Gadener e Jeremy Kleiner ora affermano che le riprese del film potrebbero cominciare nell'estate 2019, nonostante la sceneggiatura pare non sia stata ancora completata.

Gardner, intervistato da Variety, ha confermato l'inizio delle riprese e i nomi della star protagonista e del regista:"Inizieremo a girare a giugno. Cosa c'è di più importante da sapere? Brad Pitt tornerà nel ruolo di Gerry Lane e David Fincher sarà alla regia".

Per quanto riguarda la sceneggiatura Kleiner ha aggiunto:"Dennis Kelly, un incredibile sceneggiatore. Stiamo lavorando ad un sacco di cose con lui. Stiamo ancora lavorando alla sceneggiatura ma ha fatto un lavoro incredibile. Penso che sarà fantastico".

Basato sull'omonimo romanzo di Max Brooks, la prima produzione dell'adattamento di World War Z risale al 2011, con un budget di 125 milioni di dollari, ma il progetto si arenò più volte e arrivò nelle sale nel 2013, per la regia di Marc Forster.

Alla regia di World War Z troveremo ora David Fincher, dopo che inizialmente si era parlato anche di Juan Antonio Bayona, prima che si dedicasse a Jurassic World: Il regno distrutto. Con la produzione che inizierà a metà 2019, è probabile che non vedremo il film nelle sale prima del 2020.