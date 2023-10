World War Z nasconde un riferimento a Doctor Who: ecco quale

World War Z è, tuttora, il film a budget più alto nel quale Brad Pitt ha partecipato nel corso della sua carriera. Nonostante la sua fama da divo, l'attore raramente ha partecipato a veri e propri blockbuster. Tra gli attori è presente un volto particolarmente noto al mondo della BBC.

Mentre Steven Knight ha ipotizzato un sequel di World War Z, alcuni fan hanno fatto caso ad un riferimento diretto ad una celebre serie tv, grazie ad uno degli attori presenti all'interno del film. Tra gli interpreti che figurano nella pellicola, infatti, c'è Peter Capaldi che veste i panni di un medico appartenente all'organizzazione mondiale della Sanità. Il personaggio, nonostante non compaia per molto tempo ha fatto accendere una lampadina nella mente dei fan di Doctor Who. Capaldi, infatti, per diversi anni, ha interpretato il celebre Dottore della serie tv.

L'attore, nel film, viene accreditato come Doctor W.H.O, in un riferimento più che diretto alla serie nonostante Capaldi non fosse stato ancora annunciato ufficialmente dalla BBC. Pare, però, che i produttori di World War Z fossero già a conoscenza della notizia, inserendo un easter egg anticipato che nessuno, al momento dell'uscita, capì. Il riferimento divenne più chiaro solo tre mesi dopo quando Peter Capaldi fu ufficialmente annunciato come Dodicesimo Dottore.

Se vi va di scoprire qualcosa in più riguardo il film, vi consigliamo la nostra recensione di World War Z. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!