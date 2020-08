World War Z 2, una star del film ne è convinta: 'Il sequel è maledetto!'

Nel corso di una recente intervista con Variety, all'interno della cornice del podcast The Big Ticket, l'attrice Mirielle Enos, interprete di Karen Lane nel World War Z di Marc Forster ha spiegato come secondo lei sull'annunciato e travagliato World War Z 2 gravi una sorta "di piccola maledizione".

Ha spiegato: "Sembra ci sia una maledizione sul progetto. Eravamo tutti lì. Avevamo un regista [David Fincher], una bellissima sceneggiatura pronta e impacchettata e alla fine niente è andato come doveva. Mi sembra davvero un peccato non averla realizzata. Il primo film è stato per me molto bello".



Rilasciato nel 2013, World War Z racconta la storia dell'ex dipendente delle Nazioni Unite Gerry Lane (Pitt), impegnato a fermare un virus letale che minaccia di distruggere il mondo come gli umani lo conoscono. "Il ritmo del cambiamento è così rapido che i dogmi su ciò che funziona e ciò che il mercato chiede sono difficili da trovare", ha spiegato recentemente Jeremy Kleiner, produttore del progetto, nel mentre della discussione sugli ostacoli di una produzione simile in un settore in continua evoluzione. "Ti affidi all'intraprendenza, all'istinto, alle relazioni, all'essere agile, flessibile, non dogmatico. Può essere una sfida, ma in questo ci sono molte opportunità", ha concluso.

Finora, registi come J.A. Bayona e David Fincher sono stati collegati al progetto, solo per poi rinunciarci. L'anno scorso, secondo quanto riferito, la Paramount Pictures ha staccato la spina al film a causa del suo enorme budget, quindi è lecito affermare che finora World War Z 2 ha avuto una produzione difficile.