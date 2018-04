World War Z 2, la riprese posticipate nuovamente a causa di Mindhunter 2

Ieri la bella notizia per tutti gli amanti delle serie tv, con l'annuncio di un inizio produzione per la seconda stagione di Mindhunter di Netflix prevista per il prossimo mese, ma purtroppo oggi si scopre che a risentirne sarà il già travagliatissimo World War Z 2.

Negli ultimi mesi del 2017, infatti, avevamo scoperto che Fincher era stato scelto come regista del progetto. Stando alle sue parole, però, "il film si sarebbe fatto solo alla presenza di uno script interessante", mentre lo scorso mese era stato annunciato un posticipo delle riprese di World War Z 2 (prevista per quest'anno) a causa della produzione di Once Upon a Time in Hollywood di Quentin Tarantino.



E adesso, stando a delle fonti vicine a The Playlist, a quanto pare la produzione del film del 2013 con protagonista Brad Pitt sarà ancora una volta posticipata, questa volta proprio a causa di Mindhunter, che terrà occupato David Fincher per buona parte dei prossimi mesi. Poco male, comunque, dato che la bozza dello script del film sarebbe ancora oggi in fase di stesura, mentre alcuni scouting per le location sarebbero partiti alla volta di Svezia, Bilbao e del Texas.



Al momento alla sceneggiatura di World War Z 2 si sono susseguiti Steven Knight e Desnnis Kelly, ma non è detto che non venga chiamato un nuovo nome a modificare il tutto in fase avanzata. Vi terremo informati su ulteriori sviluppi.