Working Girl, in sviluppo un reboot del film: Selena Gomez in trattative come produttrice

Un altro titolo degli anni '80 tornerà presto in auge con una nuova produzione: dopo il sequel di Top Gun e l'ufficializzazione del sequel di Dirty Dancing, adesso arriva un reboot per Working Girl, e potrebbe essere prodotto da Selena Gomez.

Ricordate il film del 1988 con Harrison Ford, Melanie Griffith, Sigourney Weaver e Joan Cusack? Quello diretto da Mike Nichols, dove un'ambiziosa segretaria (Griffith) assume l'identità del suo capo mentre questa è via dal lavoro per una gamba rotta?

Ebbene, Working Girl (Una Donna in Carriera, com'era conosciuto qui in Italia) riceverà il trattamento reboot, e nel suo team di produzione pare sia in trattative per entrare anche l'attrice di Only Murders in the Building Selena Gomez, ora apparentemente nella fase finale delle trattative.

Stando a quanto riportato dal sito Deadline, infatti, 20th Century avrebbe incaricato Ilana Peña (Elena, diventerò Presidente, Crazy Ex-Girfriend) di scriverne la sceneggiatura, e la pellicola potrebbe fare il suo debutto negli Stati Uniti sulla piattaforma di streaming Hulu.

Al momento non sappiamo ancora quanto fedele all'originale sarà il nuovo Working Girl, non conoscendo alcun dettaglio riguardante la trama, ma vi terremo aggiornati.

E voi, cosa ne pensate? Vi piaceva il film del 1988? Fateci sapere la vostra nei commenti.