Woody Harrelson di True Detective e Laura Linney di Ozark protagonisti di Suncoast

Vedere due volti così apprezzati e talentuosi del piccolo schermo (e non solo) collaborare in un nuovo film, fa sempre piacere. Il primo è Woody Harrelson, noto fra gli altri per True Detective. La seconda Laura Linney, passata alla ribalta per Ozark, da poco concluso su Netflix. Sono i protagonisti di Suncoast, progetto molto interessante.

Si è conclusa da poco la quarta stagione della serie capolavoro Netflix – spesso fin troppo sottovalutata – con protagonista Jason Bateman: trovate qui la nostra recensione di Ozark 4. E ora che la sua agenda si è fatta improvvisamente più leggera, la Laura Linney magnetica interprete della consorte Byrde può ora concentrarsi sul grande schermo. Lo farà al fianco di Woody Harrelson – lui, invece, non si è mai fermato – nel film autobiografico nonché debutto alla regia per Laura Chinn.

Nel film che ripercorre l’esperienza di vita della regista agli inizi del 2000 avrà nel cast anche la Nico Parker pronta a debuttare in The Last of Us. La giovane interpreterà un’adolescente costretta, assieme alla madre volitiva (Linney), a trasferire il proprio fratello malato in una struttura specializzata. Qui Il ragazzo stringerà un'improbabile amicizia con un eccentrico attivista (Harrelson) tra le proteste che circondano casi medici controversi. Il film dovrebbe entrare in produzione già il mese prossimo, rivela per primo The Hollywood Reporter.

In cima al progetto c’è Searchlight, mentre Jeremy Plager, Francesca Silvestri, Kevin Chinoy e Oly Obst sono direttamente coinvolti nella produzione. Per quanto riguarda la sceneggiatura, Chinn stessa curerà lo script a partire da un suo precedente canovaccio risalente al 2020. Un ottimo cast di partenza per la regista esordiente, considerato anche che Harrelson è reduce dall’ultima Palma d’Oro di Cannes con Triangle of Sadness di Ruben Östlund. Nel frattempo, tornando a Linney, siamo sicuri che non sapevate di queste 5 curiosità su Ozark, alcune davvero sorprendenti.