Woody Harrelson, la star di Venom contro i protocolli COVID sui set:'Assurdi'

In una recente intervista rilasciata al New York Times, la star di Venom Woody Harrelson ha esortato le produzioni ad eliminare i protocolli COVID-19 ancora in vigore sui set cinematografici. L'attore li ha definiti 'assurdi' e ha chiesto pubblicamente che non vengano più applicati durante le riprese di un film o una serie tv.

"Il fatto che siano ancora in vigore è assurdo. Non penso che qualcuno debba arrogarsi il diritto di obbligarti a fare un tampone, a portare una mascherina o ad essere vaccinato dopo tre anni. Bisognerebbe finirla con queste cose senza senso. Non è giusto innanzitutto per le troupe. Se io non devo portare una mascherina perché dovrebbero farlo loro? Perché dovrebbero vaccinarsi obbligatoriamente? Non dovrebbe essere una scelta della singola persona? Non dovrei nemmeno parlare di questo" ha dichiarato Harrelson.



L'attore - nel 2021 coinvolto in una rissa da ubriaco a Washington - ha spiegato che le spese per rispettare i protocolli gravano soprattutto sulle produzioni indipendenti che hanno delle disponibilità economiche infinitamente più piccole:"Il mio lato anarchico mi fa dire che non dovremmo essere obbligati a fare tamponi, mettere mascherine e vaccinarci. Non è un Paese libero. E parlo davvero soprattutto per le maestranze. Perché io posso evitare di portare la mascherina e fare meno controlli. Non sono nella loro posizione e questa cosa è sbagliata. Sono passati tre anni ed è ora di finirla. In quanto anarchico non vado molto d'accordo con le imposizioni" ha concluso l'attore.



