Woody Harrelson sostituisce Jason Statham in The Man From Toronto

Dopo l'uscita di scena di Jason Statham, Deadline conferma che la produzione ha ingaggia in corsa Woody Harrelson per affiancare Kevin Hart in The Man From Toronto, le cui riprese dovrebbero iniziare tra poche settimane in modo da mantenere l'uscita di novembre inalterata.

Già all'epoca della notizia dell'abbandono di Statham e la sua uscita dal cast, si era sottolineata l'urgenza che la produzione avrebbe dovuto avere nella ricerca del sostituto data l'uscita del film fissata già per questo novembre e la necessità di iniziare per tempo le riprese, il cui inizio è programmato tra cinque settimane. Harrelson è un'ottima scelta, come sempre, essendo un attore completo a 360°, in grado di gestire egregiamente sia il versante comico che quello drammatico, come dimostrano prove diversissime come quelle in Zombieland: Doppio colpo e Tre manifesti a Ebbing, Missouri; attualmente Harrelson è impegnato sul set di Venom 2 dove ricopre il ruolo di Cletus Kasady (alias di Carnage).

Secondo i recenti report, l'uscita di Statham sarebbe dovuta al desiderio di quest'ultimo di volere un film Rated R, al contrario della produzione, intenzionata a un meno rischioso PG-13.

In The Man From Toronto, Harrelson sarà un assassino professionista che, a causa di uno scambio di identità, si ritrova ad aver a che fare con lo sprovveduto personaggio interpretato da Hart. Alla regia del film ci sarà Patrick Hughes mentre alla sceneggiatura troveremo Robbie Fox, da un soggetto dello stesso Fox e di Jason Blumenthal; alla produzione ci saranno Todd Black di Escape Artist (già dietro il franchise di The Equalizer e il remake The Upside), Blumenthal e il Premio Oscar Steve Tisch. Il produttore esecutivo è Bill Bannerman.

Si preannuncia una commedia abbastanza tradizionale, ma entrambi gli attori sono perfetti per i rispettivi ruoli ed è probabile che la relazione disfunzionale tra i due riuscirà a strappare agli spettatori più di qualche risata.

The Man From Toronto farà il suo debutto nelle sale americane il 2 novembre 2020.