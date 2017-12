Woody Harrelson si unisce ufficialmente al cast di Venom

è entrato ufficialmente nel cast di Venom , cinecomic con protagonistanei panni di uno dei personaggi più iconici dei Marvel Comics, creato nel 1988 da David Michelinie, Todd McFarlane e Mike Zach. Harrelson dovrebbe interpretare uno dei personaggi secondari del film, attualmente in fase di lavorazione.

Venom è un'entità aliena che per sopravvivere necessita di un corpo e conferisce alla vittima dei poteri incredibili. Nei fumetti, al momento, Venom non è del tutto malvagio, ed è legato a Flash Thompson, un ex bullo che a scuola dava del filo da torcere a Peter Parker. Con quest'ultimo è diventato poi amico prima di diventare agente governativo. Venom è comunque considerato uno dei più acerrimi rivali di Spider-Man.

Nel cast di Venom sono stati già confermati Riz Ahmed, Michelle Williams e Jenny Slate. Tom Hardy è impegnato ultimamente soprattutto in tv, nelle serie Peaky Blinders e Taboo mentre al cinema nel 2017 ha recitato in Dunkirk di Christopher Nolan e ha partecipato in un cameo a Star Wars: Gli Ultimi Jedi, pronto a debuttare al cinema in queste ore.

Woody Harrelson ha vissuto un 2017 molto intenso, comparendo sul grande schermo in cinque film: Wilson di Craig Johnson, il suo primo lavoro da regista, intitolato Lost in London, The War - Il pianeta delle scimmie di Matt Reeves, Tre Manifesti a Ebbing, Missouri di Martin McDonagh e The Glass Castle di Destin Daniel Cretton.