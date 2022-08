Woody Harrelson ha scritto una poesia alla sua sosia neonata, famosa su Twitter

A Woody Harrelson, celebre star di Verso il sole di Michael Cimino e Non è un paese per vecchi dei fratelli Coen, rivisto recentemente in Venom: La furia di Carnage, è successa una cosa a dir poco curiosa, che ha a che fare con una neonata famosa su Twitter.

All'inizio di questa settimana, l'utente di Twitter Dani Grier Mulvenna ha condiviso una foto di sua figlia, Cora, chiedendo scherzosamente: "Ok, ma non vi pare che nostra figlia assomigli a Woody Harrelson?". Il tweet è diventato virale in poche ore e alla fine, in qualche modo, dev'essere arrivato fino l'attore in persona, che ha usato la sua pagina ufficiale del social network Instagram per ricondividere la fotografia e pubblicare il suo "Inno a Cora", una poesia dedicata alla bimba, nella quale si dichiara 'lusingato' di essere paragonato ad una bambina così carina.

"You're an adorable child

Flattered to be compared

You have a wonderful smile

I just wish I had your hair"

Che si può tradurre all'incirca in:

"Sei una bimba adorabile

E mi lusingano questi paragoni

Hai un sorriso incredibile

Ma avrei voluto avere i capelloni"

Dani Grier Mulvenna è poi tornata immediatamente su Twitter, condividendo uno screenshot del post di Harrelson e osservando: "Non capita tutti i giorni che Woody Harrelson scriva una poesia a tua figlia". Potete trovare il post di Woody Harrelson qui sotto.