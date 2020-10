Woody Harrelson, gli scienziati sfatano un mito: i Twinkie non durano in eterno

Nel 2009 abbiamo visto Woody Harrelson in Zombieland, in un ruolo inizialmente scritto per Patrick Swayze: in uno scenario post-apocalittico, il suo personaggio andava a caccia di Twinkie, merendine, all'epoca realmente in commercio, in grado di resistere a un olocausto nucleare mantenendo intatte le loro proprietà nutritive.

Naturalmente, però, non è così. Lo ha dimostrato proprio in questi giorni Colin Purrington, fotografo e appassionato di scienza, nonché goloso di Twinkie. Quando, nel 2012, l'azienda che li produceva, Hostess, ha dichiarato bancarotta, Purrington ne ha comprato una scorta, temendo di non trovarne mai più (le merendine sono invece tornate in produzione un paio di anni dopo), conservandola nella sua cantina.

All'inizio di questo mese, ha avuto voglia di assaggiarne uno, e aprendo una scatola ha notato che i dolcetti erano macchiati e ammuffiti. Dopo aver dato un morso ha decretato: "Ha il sapore di un vecchio calzino. Non che abbia mai mangiato un vecchio calzino."

Colin Purrington ha anche chiamato in causa due scienziati della West Virginia University, che hanno confermato che funghi e batteri hanno intaccato negli anni il prodotto.

