Woody Harrelson rifiutò Hunger Games per ben due volte: perché cambio idea?

Il mondo postapocalittico di Hunger Games forse sarebbe stato diverso senza Haymitch Abernathy di Wood Harrelson: l'attore, che interpreta il mentore di Katniss e Peeta, inizialmente non era molto convinto del ruolo tanto che rifiutò la parte per ben due volte. Eppure, alla fine Harrelson cedette: cosa convinse l'attore a recitare nel franchise?

Wood Harrelson, infatti, era inizialmente convinto che non potesse dare molto come mentore dei due tributi del distretto 12: “Ho rifiutato, loro me lo hanno riproposto e io ho rifiutato di nuovo - ha raccontato l'attore a The Indipendent - Poi Gary Ross (il regista ndr.)mi ha chiamato e mi ha convinto. Pensavo che la sceneggiatura fosse buona, ma non mi sembrava che potessi fare molto".

Il vero colpo di fulmine per Harrelson sono stati proprio i romanzi originali scritti da Suzanne Collins che hanno colpito l'attore al punto di prendere le redini di Haymitch Abernathy. Un ruolo che ha accompagnato l'attore per quattro film: "Non riesco a paragonarlo a nessun altro personaggio che ho interpretato - ha detto Wood Harrelson a Huffington Post - È un personaggio davvero unico. Inoltre è interessante perché sembra in un certo modo in superficie ma poi scopri che è un po' diverso. Ha quella cosa che le persone non riescono a capire nell'immediato".

Suzanne Collins ha colpito il cuore di Harrelson: se Jennifer Lawrence tornerebbe a interpretare Katniss siamo certi che ci siano buone probabilità che lo faccia anche Harrelson!

Il franchise di Hunger Games dopo un pausa durata ben otto anni torna al cinema per raccontare le origini di Coriolanus Snow: non perdetevi il trailer di La Ballata dell'Usignolo e del Serpente.