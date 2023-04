Woody Harrelson ribadisce: 'Matthew McConaughey potrebbe essere mio fratello biologico'

Nei giorni scorsi Matthew McConaughey ha svelato che Woody Harrelson potrebbe essere suo fratello biologico e in una nuova intervista promozionale la star di Non è un paese per vecchi e Verso il sole ha ribadito che molto presto i due attori faranno il test del DNA per scoprire la verità.

Durante il tour promozionale a sostegno della sua nuova serie limitata della HBO White House Plumbers, Woody Harrelson ha commentato la clamorosa rivelazione di Matthew McConaughey secondo cui i due attori, amici fraterni da diversi anni, potrebbero essere davvero fratelli biologici per via di una connessione tra il padre di Woody Harrelson e la madre di Matthew McConaughey. Al "The Late Show With Stephen Colbert", l'attore ha dichiarato:

"Beh, vi dirò, c'è una possibilità concreta che questa storia sia vera. Ne abbiamo parlato con Ma 'Mac, la madre legittima di Matthew, ed è stata lei a lasciarcelo intuire ... Voglio dire, si, è una storia pazzesca. Eravamo in Grecia a guardare la squadra statunitense vincere la Coppa del Mondo di qualche sport e non lo so, ho accennato a qualcosa sui rimpianti. E ho detto: 'Sai, è strano che mio padre non abbia rimpianti'. E la madre di Matt, che conosco da molto molto tempo, ad un certo punto mi fa: 'Sai io ... conoscevo tuo padre'. C'era qualcosa nella sua voce, il modo in cui l'ha detto...lì per lì l'ho trovato un po' inquietante! Non è stata una confessione, direi più un discorso pieno di insinuazioni. Voglio dire, ci ha detto che l'anno della nascita di Matthew, nove mesi prima, si era presa un anno sabbatico dalla relazione con il suo presunto padre, Jim", ha aggiunto Harrelson.

L'attore ha concluso: "Vogliamo fare un test del DNA, adesso, ma per lui è un problema molto più grosso del mio. Nel senso, scoprirebbe che l'uomo che ha sempre considerato suo padre non è suo padre. Io sto cercando di convincerlo: gli ho detto che ci guadagnerebbe un fratello!"

Restate con noi per i prossimi sviluppi di questa incredibile storia.