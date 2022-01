Woody Harrelson si prende gioco di Djokovic su Instagram: 'Arriva Novacques Chocoviche'

L'affaire Djokovic ha monopolizzato l'attenzione del dibattito pubblico per un bel po' di giorni e, con il tennista serbo sul piede di guerra dal punto di vista legale, sembra destinato a farlo per molto tempo ancora: a dire la loro in merito arrivano dunque anche un po' di personalità esterne al mondo dello sport, come il nostro Woody Harrelson.

La star di Venom convolta in una rissa sul finire dello scorso anno ha infatti pubblicato tramite Instagram un meme che mira palesemente a prendere in giro l'attuale numero 1 del ranking ATP, giocando sul suo nome (già da molti storpiato in Novax Djokovic) e sull'ormai conclamata reticenza alla vaccinazione.

"La new entry francese completamente vaccinata Novacques Chocoviche ha ottenuto il visto per partecipare agli Australian Open" si legge nel post di Harrelson, nel quale troviamo anche un'emblematica foto di Djokovic con maglia rossa Lacoste e baffetto e basco d'ordinanza, tanto per sfruttare un po' di intramontabili stereotipi sui nostri cugini d'Oltralpe.

Un'uscita che pare aver riscosso un certo apprezzamento tra i fan del buon Woody, almeno a giudicare dal tenore della maggior parte dei commenti. Tennis e vaccini a parte, comunque, qui trovate un nostro approfondimento su Woody Harrelson e sulla sua vita tutt'altro che priva di vicissitudini.