Woody Harrelson e Matthew McConaughey fratelli? Sentite Maury Povich!

Woody Harrelson e Matthew McConaughey sono due attori che hanno saputo coniugare il successo in blockbuster con la partecipazione a film indipendenti. La notizia che potrebbero essere fratelli ha scosso l’ambiente tanto da portare Maury Povich a promettere di tornare in azione per verificare che la notizia abbia un fondamento.

Dopo che la notizia che Woody Harrelson e Matthew McConaughey potrebbero essere fratelli ha cominciato a circolare, in molti si sono interessati all’incredibile indiscrezione, nonostante ci sia la concreta possibilità che la cosa non sia altro che una trovata promozionale per la commedia di prossima uscita con i due intitolata Fratelli da un’Altra Madre.

L’ultimo a parlare della vicenda è stato nientemeno che Maury Povich, famoso conduttore divenuto celebre anche per le tante rivelazioni di paternità fatte nel proprio talk show diurno.

La personalità della televisione ha promesso, se i due protagonisti glielo permetteranno, di tornare dalla pensione per occuparsi della vicenda: “Ho appena saputo della possibilità. Matthew, non ti conosco, mentre Woody, tu sei mio amico. Indovina un po’? Tornerei indietro dalla pensione. Potremmo fare il test del DNA in prima serata. Maury è tornato con Woody e Matthew”.

McConaughey si è detto ancora un po’ restio all’idea del test, argomentando: “Per Woody è un pi’ più facile dire di fare il test perché ha poco da perdere. Per me è un po’ più difficile perché mi chiede di correre il rischio di scoprire che mio padre potrebbe non essere mio padre dopo 53 anni che ci credo”.

Una questione ancora del tutto aperta e che magari non avrà mai una risposta definitiva, per quanto i due attori, legati da una fortissima amicizia, è già come se fossero fratelli anche senza sapere ufficialmente di esserlo.

A proposito di Woody Harrelson vi ricordiamo le sue parole a proposito delle difficoltà lavorative per il suo aspetto fisico.