Woody Harrelson, Harris Dickinson e Charlbi Dean in Triangle of Sadness di Ruben Ostlund

Come scrive in queste ultime ore Deadline, lo stimato Ruben Ostlund (The Square, Force Majeure) è pronto a tornare dietro la macchina da presa per Triangle of Sadness, una feroce e selvaggia satira cinematografica dedicata al mondo della moda, le cui riprese sono praticamente imminenti tra Svezia e Grecia.

Come scrive l'outlet americano, la produzione del film comincerà infatti il prossimo 19 febbraio e durerà appena 70 giorni con un cast prevalentemente inglese composto dal britannico Harris Dickinson (The King's Man), all'attrice sudafricana Charlbi Dean (Black Lightning) e dal conosciuto e amatissimo Woody Harrelson (Tre manifesti a Ebbing, Missouri, Zombieland Doppio Colpo).



Con una premesse brillantemente malvagia e cinica, Triangle of Sadness seguirà la coppia di modelli formata da Carl (Dickinson) e Yaya (Dean) mentre vengono invitati a bordo di una crociera di lusso. Quando lo yatch affonda, però, questi si arenano su di un'isola deserta insieme a un gruppo di miliardari e a una donna delle pulizie (De Leon). Nella lotta per la sopravvivenza, le gerarchie sociali sono capovolte e vedono la donna delle pulizie come l'unica persona dell'Isola a saper pescare. Immaginate il film come Il Signore delle Mosche che incontra il mondo della moda.



Sappiamo anche che Harrelson interpreterà un eccentrica capitano di mare marxista che lancia il manifesto comunista sui passeggeri durante una tempesta in cui il suo prezioso carico raggiunge i secchi dei malati.



Triangle of Sadness non ha ancora una data d'uscita ufficiale.