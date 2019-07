Woody Harrelson sarà nel film di Netflix Kate con Mary Elizabeth Winstead

Un cast di tutto rispetto per il nuovo thriller prodotto e distribuito da Netflix. Il film si chiamerà Kate e conterà come protagonisti il tre volte candidato all'Oscar Woody Harrelson e Mary Elizabeth Winstead.

Della trama si sa soltanto che Winstead interpreterà una spietata criminale che, essendo stata avvelenata in maniera irreversibile, ha soltanto ventiquattro ore per dare la caccia ai suoi assassini ed avere la propria vendetta prima di morire. Durante la sua missione formerà un'imprevedibile squadra con il figlio di una delle sue vittime.

Di Kate è già noto anche il resto dello staff: regista del film sarà Cedric Nicolas-Troyan, già noto per Il Cacciatore e la Regina di Ghiaccio, mentre la sceneggiatura sarà affidata a Umair Aleem, che già si occupò dello script del film del 2015 Extraction. Bryan Unkeless (Bright) produrrà il film insieme a Kelly McCormick (Deadpool 2) e Patrick Newall (Old Man and The Gun). David Leitch (Hobbs & Shaw) ricoprirà il ruolo di produttore esecutivo al fianco di Scott Morgan.

Le ultime fatiche di Woody Harrelson sono state Solo: A Star Wars Story e Highwayman, entrambi film del 2018; nello stesso anno è apparso in un cameo in Venom, mentre a breve lo vedremo in Midway di Roland Emmerich. Mary Elizabeth Winstead, principalmente nota per il suo ruolo in Scott Pilgrim vs The World (2010), apparirà invece in Gemini Man di Ang Lee, in uscita nell'autunno di quest'anno.