Woody Harrelson conferma la sua presenza in Venom ma "in una piccola porzione del film"

Anche se uscirà ad ottobre, ancora sappiamo poco o nulla sul film dedicato a Venom, progetto totalmente realizzato dalla Sony Pictures e non parte del Marvel Cinematic Universe, che vedrà Tom Hardy nei panni di Eddie Brock/Venom.

Secondo dei rumor - che non sono mai stati confermati - l'attore Woody Harrelson (Solo: A Star Wars Story, Benvenuti a Zombieland) sarebbe nel cast del cinefumetto in un ruolo 'chiave' ma top-secret. Ulteriori speculazioni, hanno indicato Harrelson come potenziale interprete del personaggio di Cletus Kasady a.k.a. Carnage, storica nemesi di Venom nel fumetto.

Adesso, sebbene non parli del suo ruolo, l'attore ha deciso di confermare la sua presenza all'interno del cinecomic in arrivo ad ottobre nel corso di una nuova intervista: "Sapete, Ruben Fleischer ha diretto Benvenuti a Zombieland, e questo è stato un gran motivo per farmi accettare il film. Poi Tom Hardy è un grande attore e lo rispetto. Queste due cose, unite ad una sceneggiatura che ho trovato molto bella, mi hanno fatto pensare che avrei dovuto accettare la parte, capite?".

Harrelson afferma, inoltre, di essere presente in una 'piccola porzione' del film, lasciando intendere che i rumor (che lo vogliono nei panni di Kasady in un piccolo ruolo setup per un potenziale sequel alla fine del film) siano veri: "Sarò... soltanto in una piccola frazione della pellicola e sarò nel prossimo, sapete?".