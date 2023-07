Woody Harrelson compie 62 anni: 'Lo spazio tra i miei denti non andava bene per il cinema'

Il mondo del cinema avrebbe perso un vero pezzo da novanta se Woody Harrelson avesse deciso di fare altro nella sua vita: le cose sono fortunatamente andate come ben sappiamo, ma se oggi possiamo goderci le prove dell'attore di Natural Born Killers non è certo grazie a chi ne criticava l'aspetto un po' di anni fa.

Recentemente espressosi contro i protocolli COVID sul set di Venom 3, Harrelson oggi compie 63 anni e può vantarne circa la metà trascorsi a dar vita a personaggi memorabili: qualcuno, però, agli inizi della sua carriera gli disse che mai sarebbe riuscito a sfondare nel mondo della settima arte con quel vistoso spazio tra i denti.

"Un casting director a New York una volta mi disse che lo spazio fra i miei denti non andava bene per fare l'attore, poi anche che il mio accento era sbagliato, ma io ho insistito e sono andato per la mia strada. Mi ha aiutato un sacco la famiglia: prima mia mamma e mia nonna, ora mia moglie e le mie tre figlie che io chiamo le tre divinità. Forse uno non lo direbbe, ma la mia storia è femmina" sono state le parole della star di True Detective e Zombieland.

Insomma, meglio esser grati alla perseveranza e alla testa dura di Woody Harrelson, nonché alle donne della sua famiglia, se le cose sono infine andate per il verso giusto: speriamo che a Hollywood imparino ad andarci piano con giudizi di questo tipo!