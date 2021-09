Woody Harrelson anticipa un terzo capitolo di Zombieland: 'Voglio farlo, amo Tallahassee'

Nel corso di una recente intervista promozionale per Venom: La furia di Carnage, nuovo cinecomic Sony nel quale interpreta il villain Carnage, Woody Harrelson ha parlato della possibilità di realizzare un terzo capitolo della fortunata saga di Zombieland.

Parlando con ScreenRant, l'attore ha spiegato che al momento non c'è nulla di ufficiale al riguardo, ma ha anche aggiunto di essere più che disponibile a tornare nel ruolo di Tallahassee, poiché ama profondamente non solo il personaggio ma anche la troupe e il cast con cui ha lavorato in Benvenuti a Zombieland e nel sequel Zombieland: Doppio Colpo (recuperate la nostra recensione di Zombieland: Doppio Colpo). "Non ho sentito nulla al riguardo di un terzo episodio, ma per quanto mi riguarda so che mi piacerebbe farlo non solo perché amo Tallahassee ma perché amo quei ragazzi. L'intero gruppo è davvero meraviglioso. È un gruppo di persone straordinariamente meraviglioso e incredibilmente divertente. Quindi, quello che sto dicendo, è che sono sicuramente aperto alla possibilità di un terzo film. Ash [Crossan, ndr], se c'è qualche ingranaggio che puoi muovere per far accadere il nuovo film, te ne sarei molto grato."

Ricordiamo che Ruben Fleischer ha diretto l'originale Benvenuti a Zombieland su una sceneggiatura di Rhett Reese e Paul Wernick. Il cast, oltre a Woody Harrelson, includeva anche Emma Stone, Jesse Eisenberg e Abigail Breslin come sopravvissuti ad un'apocalisse zombie che intraprendono un viaggio attraverso il sud-ovest degli Stati Uniti in cerca di un rifugio. L'intera banda è tornata per il sequel Zombieland: Doppio Colpo, con Fleischer di nuovo alla regia su una sceneggiatura co-scritta tra Reese e Wrenick e David Callaham. Il nuovo cast includeva anche Rosario Dawson, Zoey Deutch, Avan Jogia, Luke Wilson e Thomas Middleditch, e stava per comprendere anche un cameo di Mark Hamill purtroppo mai realizzato.

Tra il film originale e il secondo episodio sono passati ben dieci anni: un eventuale Zombieland 3 si farà attendere così tanto? Staremo a vedere.