Nuovi amici, graditi ritorni e tanta emozione nel full trailer ufficiale di Toy Story 4

Dopo aver avuto modo di ammirare alcuni nuovi personaggi di Toy Story 4 grazie alle Funko Pop!, la Walter Disney ha finalmente diffuso online il primo, emozionante full trailer ufficiale del film diretto da Josh Cooley, che ci dà dopo molta attesa un chiaro quadro della quarta avventura di Woody e Buzz.

Woody, Buzz ed il resto del team tornano nell'attesissimo Toy Story 4. Dopo essersi abituati alla nuova stanza della nuova padroncina, Bonnie, i giocattoli danno il benvenuto ad un nuovo membro: Forky. Peccato che Forky sia convinto di non essere un giocattolo e proverà in tutti i modi a fuggire, il che costringerà il resto della squadra a bloccarlo ogni volta, finché un giorno la forchetta-giocattolo non riuscirà nell'impresa, allontanando Woody da casa.

Questo nuovo full trailer ci permette di capire diverse cose sul film. Innanzitutto, come ormai tradizione - si direbbe -, il film sarà in parte un road trip movie verso casa, che questa volta coinvolgerà inizialmente Woody e Forky e la bentrovata BoBeep, a quanto pare finita in un oscuro e sperduto negozio d'antiquariato "comandato" da quella che sembra essere una perfida bambola, Gabby Gabby. Al suo comando un piccolo battaglione di pupazzi di ceramica, per intenderci uguali allo Slappy di Piccoli Brividi, il che dà un tocco horror a questa attesa nuove avventura, che si sposterà poi - come già visto - in un luna park, alla ricerca del senso stesso dell'essere giocattoli in un mondo in continuo mutamento.

Toy Story 4 è atteso nelle sale italiane il prossimo 27 giugno.