Woody & Buzz ritornano nel primo teaser di Toy Story 4

A sorpresa - anche per via dell'arrivo in sala di Ralph Spacca Internet a fine novembre - la Walt Disney Pictures ha deciso di diramare sul web il primo teaser trailer ufficiale di Toy Story 4, che potete ammirare comodamente all'interno di questa notizia.

Il trailer è un vero e proprio teaser che non ci dice nulla della trama, se non ci mostra tutti i famosi personaggi della saga - in primis i due protagonisti, Woody e Buzz - in un girotondo allegro fin quando... un nuovo personaggio, Forky, interrompe la felicità e urla "non sono un giocattolo!". Ad ora, non è ancora arrivata la versione italiana del teaser ed ovviamente è da vedere come la divisione italiana della Disney deciderà di procedere con il nuovo casting di Woody, dopo la prematura morte del suo doppiatore storico e amatissimo Fabrizio Frizzi.

Secondo i doppiatori originali, Toy Story 4 farà piangere i suoi fan quasi quanto il terzo acclamato episodio. Tom Hanks aveva affermato in una recente intervista: "Quando registri Toy Story sei in una stanza con il team creativo. E quando sono entrato per il mio ultimo giorno di registrazione volevo dare le spalle a tutti. Non volevo vederli e fingere che non potessero vedermi piangere. Poi ho capito che quello era un momento storico. Da vivere". Gli ha fatto eco Tim Allen: "Sarà così divertente, così emozionante, hanno avuto delle idee così grandi. Un paio di scene verso la fine del film sono state difficili da superare".

Il film debutterà la prossima estate in USA.