Woody e Bo Peep incontrano Duke Caboom nella nuova clip di Toy Story 4

Le prime reazioni lodano Toy Story 4, quarto e ultimo (?) capitolo della saga animata Pixar diretto da Josh Cooley, ma in attesa di vederlo nelle sale italiane continua incessante la campagna promozionale del film, che ci regala oggi una nuova clip ufficiale con protagonisti Woody e la bentrovata Bo Beep.

Si tratta in realtà della seconda clip ufficiale diffusa dalla Disney, dopo quella che invece ci mostrava sempre Woody ma in compagnia di Forky incontrare Gabby Gabby, perfida bambola dal viso fanciullesco doppiata in originale da Christina Hendricks. Nel filmato di oggi è invece il turno di fare conoscenza con un alleato tutt'altro che perfido - al limite egocentrico - come Duke Caboom, che ha la voce dell'amatissimo Keanu Reeves.



A incontrarlo sono Woody con Be Beep, e dopo un veloce saluto il buon Duke comincia a destreggiarsi nelle sue mirabolanti acrobazie da fermo, essendo nella sua giocosa essenza uno stuntman. La figura di Caboom è palesemente ispirata al mitico Even Knievel, uno dei più grandi stuntman che la storia abbia mai conosciuto. Duke sembra un personaggio molto positivo e divertente che non vediamo l'ora di vedere in azione.



Toy Story 4 è atteso nelle sale italiane il prossimo 26 luglio 2019, tra poco meno di 20 giorni. Manca ormai pochissimo!