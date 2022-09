Woody Allen, Vittorio Storaro:'Settembre è un buon mese per girare un film a Parigi'

Vittorio Storaro, celebre direttore della fotografia, è stato intervistato in questi giorni sul set del nuovo film di Woody Allen, ambientato a Parigi e ufficialmente entrato in produzione. Storaro ha lavorato agli ultimi quattro film del regista newyorchese ed è stato coinvolto anche in questo nuovo progetto.

"Settembre è un buon mese per essere a Parigi. È un ottimo momento per girare un film qui, la luce è al massimo" ha dichiarato Storaro al Corriere della Sera.Nel corso delle ultime settimane si è molto speculato sul possibile ritiro di Woody Allen dopo le dichiarazioni del regista in un'intervista ma in seguito sono arrivate le smentite.



Il 50° film di Woody Allen è ancora senza titolo, ed è stato temporaneamente chiamato WASP22 ovvero Woody Allen Summer Project 2022.

Storaro ha ricordato che i titoli ufficiali dei film di Allen giungono solitamente al termine delle riprese o del montaggio:"Conosco la storia ma con Woody la segretezza è d'obbligo. Tuttavia non lo paragonerei a Match Point. La sceneggiatura fa un lavoro magistrale nel mescolare dramma e commedia, ogni volta calibrandoli in modi molto diversi. Posso dire che si svolge nel presente, ci saranno risate ma anche brividi oscuri".



Valerie Lemercier sarà la star del film di Allen, e secondo alcune indiscrezioni nel cast potrebbe esserci anche Isabelle Huppert.

Vi terremo aggiornati su eventuali novità che riguardano il nuovo progetto cinematografico di Woody Allen.