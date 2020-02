Woody Allen sta per tornare: gli ultimi aggiornamenti sul nuovo film Rifkin's Festival

Rifkin's Festival, il nuovo film di Woody Allen, sarà presente all'European Film Market di Berlino tramite i diritti di gestione del produttore Mediapro.

Dopo l'ostracismo causato dal MeToo - ricordiamo che Un Giorno di Pioggia a New York è ancora inedito negli Stati Uniti, con Amazon Studios che ha restituito i diritti di distribuzione a Allen - l'autore ha scelto San Sebastián per le riprese del suo nuovo progetto, che si sono svolte la scorsa estate con i protagonisti Elena Anaya, Louis Garrel, Gina Gershon, Sergi López, Wally Shawn e Christoph Waltz.

Il film racconterà la storia di una coppia americana sposata che va al San Sebastián Film Festival, dove rimangono catturati non solo dalla bellezza e dal fascino della Spagna, ma anche dalla fantasia e dalla magia del cinema. Come sempre non mancheranno intrecci amorosi, con lei che inizierà una relazione con un geniale regista francese e lui che invece si innamorerà di una bellissima donna spagnola.

Rifkin's Festival è prodotto da The Mediapro Studio e Gravier Production in coproduzione con Wildside. FilmNation era stato precedentemente segnalato come responsabile delle vendite del film, ma a quanto pare quelle informazioni erano sbagliate e dovute principalmente al fatto che in passato la compagnia ha sempre gestito le produzioni di Allen.

Non c'è ancora una data di uscita, ma è molto probabile che il film arriverà entro la fine dell'anno.

