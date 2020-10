Woody Allen torna al cinema in Italia! Ecco quando esce il nuovo film Rifkin's Festival

Dopo essersi mostrato al mondo tramite il primo trailer ufficiale e l'anteprima al Festival Internazionale di San Sebastian, Rifkin's Festival di Woody Allen ha ottenuto anche un'insperata data di uscita italiana!

Grazie a Vision Distribution, infatti, il nuovo film dell'autore newyorkese arriverà nelle sale nostrane dal 5 novembre prossimo, praticamente tra poco più di un mese.

Prodotta dallo studio spagnolo Mediapro, dalla Gravier Productions di Allen e dall'italiano Wildside, la commedia racconta la storia di una serie di personaggi durante un'edizione fittizia del San Sebastian Film Festival, lo stesso circuito festivaliero che ha proiettato il film in anteprima mondiale.

Al centro della vicenda della vicenda una coppia americana che si reca in Spagna per partecipare al San Sebastián Film Festival, marito e moglie però rimangono catturati non solo dalla bellezza e dal fascino del paese, ma anche dalla fantasia e dalla magia del cinema. Come sempre non mancheranno intrecci amorosi, con lei che inizierà una relazione con un geniale regista francese e lui che invece si innamorerà di una bellissima donna spagnola. Nel cast troveremo Elena Anaya, Louis Garrel, Gina Gershon, Sergi López, Wallace Shawn e Christoph Waltz.

