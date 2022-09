Woody Allen, svelata la protagonista del 50esimo film? E' una grande star francese

Il cinquantesimo film di Woody Allen potrebbe o non potrebbe essere anche il suo ultimo lavoro, dato che in queste ore è arrivata la smentita sul suo imminente ritiro, e mentre tutto il mondo parla di lui l'autore ha iniziato i casting per il progetto.

Secondo quanto riportato in esclusiva da Showbiz 411, Woody Allen si sta preparando a girare il suo nuovo film, le cui riprese inizieranno tra un paio di settimane a Parigi, e l'attrice protagonista sarà Valerie Lemercier, che ha vinto il Cesar Award per aver interpretato Celine Dion nel film Aline. Stando ad un altro report, inoltre, anche la grande Isabelle Huppert dovrebbe unirsi al cast, ma al momento non è chiaro se la Lemercier ha ottenuto il ruolo per cui era stata corteggiata la star o se si tratta di una parte diversa.

Attualmente il nuovo film di Woody Allen è in gran parte avvolto dal mistero: l'autore ha confessato che la storia sarà interamente ambientata a Parigi e che potrebbe ricordare le atmosfere di Match Point, uno dei titoli più famosi e acclamati della sua porzione di carriera nel XXI secolo. Non è chiaro, inoltre, se il suo 50esimo lungometraggio sarà anche il suo ultimo: sebbene abbia smentito la decisione di ritirarsi nell'immediato, Woody Allen ha ammesso di aver 'perso' il desiderio di fare altri film e rivelato che vorrebbe dedicarsi alla scrittura di un romanzo.

Naturalmente vi terremo aggiornati.