Woody Allen si sente vittima della cancel culture? 'È stupido, non so cosa significhi'

La caccia alle streghe bilaterale che impazza da qualche anno a questa parte nel mondo del cinema, tra chi ha la cancellazione facile e chi invece vede cancellazioni dove non ne esistono, vede in Woody Allen uno dei soggetti più interessati vista la movimentata vita privata del regista: ma come la vede il diretto interessato.

Nel corso della stessa intervista rilasciata a Variety durante la quale Allen ha ammesso di star valutando il ritiro dalle scene dopo Coup de Chance, il regista ha dunque affrontato anche questo spinoso argomento, dicendosi però tutto sommato tranquillo e lasciando intendere di non vedere motivi per non voler essere cancellato da una cultura che tende alla cancellazione.

"Se temi di finir cancellato vuol dire che quella è la cultura da cui farsi cancellare. Io non ci penso, credo sia tutto così stupido, non so neanche cosa voglia dire essere cancellati. So che dopo tutti questi anni le cose per me sono rimaste uguali. Io faccio i miei film, ciò che è cambiato è il modo di presentarli. Per me è sempre la stessa routine: io scrivo il film, cerco finanziamenti, faccio il film, lo giro, lo monto, poi esce. La differenza non sta nella cancel culture, sta nel modo in cui vengono presentati i film" sono state le sue parole. Qui, intanto, trovate il trailer di Coup de Chance, il film presentato da Woody Allen al Festival di Venezia.