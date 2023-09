Woody Allen si ritira? 'Ho tante idee, ma non so se ho ancora la voglia'

60 anni trascorsi dietro la macchina da presa, Woody Allen è uno di quei registi il cui addio al cinema potrebbe coincidere con la fine del cinema stesso, tanto poco siamo abituati all'idea di un'industria priva dell'autore di Io ed Annie: le possibilità che ciò accada davvero, però, sembrano al momento piuttosto concrete.

Allen è in questi giorni a Venezia per presentare il suo Coup de Chance, ennesimo film del regista di Manhattan ambientato nel nostro Continente: il lungometraggio in lingua francese potrebbe però essere effettivamente l'ultimo della sua carriera, almeno stando a quanto dichiarato da Allen stesso durante la presentazione.

"Ho così tante idee per altri film che sarei tentato di girarli, se solo fosse facile trovare finanziamenti. Ma al di là di questo non sono sicuro di avere ancora la stessa voglia di andare lì fuori e passare tanto tempo a cercare soldi" sono state le parole del nostro Woody, che a questo punto sembrerebbe star valutando in maniera sempre più vicina l'idea di dire addio a quel mondo del cinema a cui ha regalato tanti capolavori.

Vedremo se si tratterà soltanto di una riflessione estemporanea o del preambolo di un annuncio ufficiale: certo è che, a 87 anni, anche un personaggio come Woody Allen potrebbe avere voglia di godersi il meritato riposo. Noi, ovviamente, speriamo davvero che quel momento sia ancora lontano.