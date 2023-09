Woody Allen è l'ultimo regista a schierarsi contro la Marvel: e la lista si allunga

Nel corso di una recente conferenza stampa tenuta in Portogallo in favore del suo nuovo film Coup de Chance, il regista e sceneggiatore Woody Allen ha avuto modo di dire la sua a proposito dei popolari film di supereroi, in particolare quelli prodotti dai Marvel Studios.

Quando la questione sui film Marvel è stata tirata in ballo durante una sessione di domande e risposte organizzata dopo la proiezione di Coup de Chance, il regista ha espresso la sua poco sorprendente opinione: "Posso dire di essere stufo dei film Marvel solo a livello teorico perché, come credo che possiate benissimo immaginare, non ne ho mai visto uno in vita mia. Ma a prescindere non mi piacciono quei budget, fanno parte di un'industria che non ha nulla a che fare con il cinema come forma d'arte."

Cresce dunque l'elenco dei registi più o meno famosi che negli anni hanno parlato contro i film della Marvel. Aggiungendo il nome di Woody Allen, il team è composto da:

Martin Scorsese (il capitano della squadra)

Francis Ford Coppola (il vice-capitano)

David Fincher

Denis Villeneuve

Bong Joon-ho

Lucrecia Martel

David Cronenberg

Alejandro Gonzalez Inarritu

Paul Verhoeven

Terry Gilliam

James Cameron

Ridley Scott

James Gray

Jane Campion

Sean Baker

Martin McDonagh

Luc Besson

William Friedkin

Ken Loach

Oliver Stone

John Woo

Per altri contenuti guardate il trailer di Coup de Chance, che potrebbe essere l'ultimo film della carriera di Woody Allen.