Woody Allen, primi dettagli sul nuovo film: si torna a Midnight in Paris?

Woody Allen ha fornito ulteriori dettagli sul suo prossimo film: si girerà a Parigi e potrebbe rappresentare il canto del cigno del regista newyorchese. Le nuove informazioni sul prossimo film Allen le ha fornite a Le Journal du Dimanche, al quale ha confessato che intende trasferirsi nella capitale francese per girare un thriller.

La storia sarà sulla scia di Match Point, film del 2005 ambientato a Londra. Questa volta la location sarà la metropoli transalpina e il film sarà 'una sorta di velenoso thriller romantico', con un cast del tutto francese.



Allen avrebbe anche scelto gli attori principali, senza rivelare i loro nomi. In una recente chiacchierata social con Alec Baldwin, il regista ha svelato che questo potrebbe essere l'ultimo film di Woody Allen.

"Questo sarà il mio cinquantesimo lungometraggio. Potrebbe essere l'ultimo".



Parigi non è un luogo sconosciuto per Allen, che nel 2011 vi girò Midnight in Paris, che gli procurò un Oscar alla miglior sceneggiatura originale.

Il suo ultimo film è stato Rifikin's Festival, che ha incassato 2,3 milioni di dollari, uscendo negli Stati Uniti soltanto con una distribuzione limitata.



A causa delle continue accuse di abusi nei suoi confronti, la carriera di Woody Allen ha subito diversi scossoni negli ultimi anni. Nel frattempo in Italia è uscita la raccolta di racconti Zero Gravity, realizzata proprio da Allen, che un paio d'anni fa riscosse ottimo successo con A proposito di niente.