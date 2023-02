Woody Allen, i primi dettagli sul nuovo film Coup de Chance

Woody Allen ci aveva abituato a sfornare un film all'anno ma dall'ultima sua fatica cinematografica, Rifkin's Festival sono passati tre anni ed è già il divario più ampio tra le uscite dei suoi film dagli anni '60, quando dal suo secondo film da regista, Che fai, rubi? al suo terzo film, Prendi i soldi e scappa, passarono tre anni.

Il prossimo capitolo della sua filmografia sarà Coup de Chance, girato in lingua francese; la storia di una coppia adultera la cui relazione condurrà inevitabilmente ad un crimine.

Ecco la descrizione del regista:"Coup de Chance è una storia contemporanea di romanticismo, passione e violenza ambientata nella Parigi contemporanea. Girato tutto in città e un po' in campagna, si sviluppa intorno ad una storia d'amore tra due giovani, vecchi amici, e sfocia nell'infedeltà coniugale e infine nel crimine. È interpretato da attori e attrici francesi molto dotati, è tutto in lingua francese e sembra molto bello com'è ripreso dal grande direttore della fotografia, Vittorio Storaro. Il resto sarà una sorpresa". E proprio Vittorio Storaro aveva definito settembre un buon mese per girare a Parigi.



Il cast del film comprende Lou de Laage, Melvil Poupaud, Valerie Lemercier, Niels Schneider, Elsa Zylberstein, Bárbara Goenaga, Grégory Gadebois, Sara Martins, Guillaume de Tonquédec e Arnaud Viard.

Woody Allen si occupa della scrittura e della regia del film.



A dicembre Woody Allen ha dichiarato che sarà l'ultimo film della sua carriera; scoprite per quale motivo.