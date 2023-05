Woody Allen, pranzo da eroe: il regista salva un amico che stava soffocando a tavola

Come fosse la scena di un suo film, Woody Allen si è improvvisato eroe in questi giorni a New York, quando durante un pranzo in città ha salvato un amico che ha rischiato di soffocare a tavola.

Parlando a Page Six, Andrew Stein ha riferito che il regista di Annie Hall e Manhattan è intervenuto personalmente ed ha eseguito la manovra di Heimlich quando ha iniziato a "soffocare con un pezzo di maiale" mentre cenava al Caravaggio nell'Upper East Side, il mese scorso. "Sono imbarazzato a dirlo, ma Woody mi ha davvero salvato la vita", ha detto. "Normalmente ordino pesce, ma questa volta ho optato per il maiale, e subito dopo aver iniziato a mangiare, un pezzo di carne mi si è incastrato in gola e facevo fatica a respirare. Ho iniziato a farmi prendere dal panico. Ero terrorizzato. E poi Woody è venuto in mio soccorso".

Secondo la ricostruzione Woody Allen - che sta per tornare con il suo 50esimo film Coup de Chance - stava cenando con sua moglie Soon-Yi Previn e l'avvocato Alan Dershowitz. Per il regista 87enne, Stein non ha avuto altro che elogi: "E' stato davvero come una scena di uno dei suoi film. Se non fosse stato per la sua rapidità di pensiero, temo che sarei morto. Gli devo la vita", ha aggiunto.

